KEPDER ve ConfideaStar iş birliğinde yarın düzenlenecek Girişimcilik Eğitimi ile gençler geleceğe hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Kültür, Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER) ile ConfideaStar Proje Eğitim ve Yönetim Danışmanlık; Erasmus Plus K2 projesi kapsamında Young Green Entrepreneurship (Girişimcilik Eğitimi) düzenleniyor. AB Proje Koordinatörü ve KOBİ Girişimcilik Mentörü Arzu Kırayoğlu ile Profesyonel Koç Yazar Barış Ege tarafından verilecek eğitimlerle, genç girişimcilere iş planı hazırlama konusunda bilgiler sunulacak.

Yarın Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde saat 12.00'de başlayıp tüm gün sürecek eğitim 100 kişi katılım kontenjanı ile sınırlı olup, program sonunda katılımcılara sertifikaları da takdim edilecek.

AB PROJELERİNİ TANIMA ŞANSI

AB Proje Koordinatörü ve KOBİ Girişimcilik Mentörü Arzu Kırayoğlu, girişimcilik eğitimi ile katılımcılara AB projelerini tanıma şansı da sunulacağını söyledi. Girişimcilik Eğitimlerini gençler için önemsediklerini belirten Kırayoğlu, "Girişimci olmak için sermayeden önce bilgi gerekli. Biz bu eğitimlerle gençlerimizi hem girişimciliğe, iş planı hazırlamaya hem de geleceğe hazırlıyoruz. 100 kişi katılımı ile sınırlı tuttuğumuz eğitim programımız ile ayrıca katılımcılara AB projelerini de anlatacağız. Bu, onlara önemli ayrıcalıklar sunacak" dedi.