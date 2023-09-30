‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin alt ve üstyapısını sağlıklı hale getirmeye devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde 17 milyon TL bedel ile hayata geçirilecek olan alt ve üst yapı yatırım çalışmalarını Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde 17 milyon TL yatırımla mahalleye 4 bin100 metre içme suyu hattı, 3600 metre kanalizasyon hattı, 18 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işi ve 500 kişilik foseptik imalatları son sürat devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek ve teknik personel ve Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha eşliğinde sahada incelemelerde bulundu.

“Mahallemiz modern bir görünüm kazanacak”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 154 Mahalle Projemiz kapsamında Saruhanlı ilçemize bağlı Kepenekli mahallemize 4100 metre içme suyu hattı, 3600 metre kanalizasyon hattı, 18 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işine devam ediyoruz. Ayrıca mahallemize 500 kişilik foseptik kazandıracağız. 17 Milyon TL bedelle yapımını sürdürdüğümüz alt ve üstyapı yatırımlarımızla mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

“Mahallemizin alt ve üst yapısı sağlıklı hale gelecek”

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kepenekli Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha ise, “Mahallemizde çalışmalarımız hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Çalışmalar tamamlanınca mahallemizin alt ve üst yapısı sağlıklı hale gelecek. Mahallemize gelen hizmetlerden ötürü şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.