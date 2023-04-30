Balıkesir’in Kepsut ilçesinde belediye bünyesindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı.

Kepsut Belediyesi Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’ndeki öğretmen ve öğrenciler, TEKNOFEST’te Türkiye’nin son yıllarda ürettiği teknolojik yatırımları yerinde gördü. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, öğrencilerin Türkiye’nin teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmeleri tanımaları için düzenlediği TEKNOFEST gezisi ile öğrencilerin ufkunun genişleyeceğini dile getirdi. Başkan Cankul, “Öğrencilerimiz yoğun şekilde eğitim hayatlarına devam ederken, bir yandan da ülkemizin teknoloji anlamında geldiği yeri görmelerini istedik. O yüzden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezimizdeki öğrencileri götürme kararı aldık. Öğrencilerimiz festivalde ülkemiz tarafından üretilen teknolojileri yakından tanıma imkanına sahip oldu. Ayrıca burada yapılan teknolojik yarışmalardan esinlenmelerini sağlayarak önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST’e proje üretmelerini amaçlıyoruz” dedi.