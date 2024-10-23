UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica evinde Hollanda ekibi Feyenoord’a 3-1 mağlup oldu. Portekiz ekibinin tek golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Portekiz ekibi Benfica, evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord’a 3-1 mağlup oldu. Feyenoord’a galibiyet getiren goller Ayase Ueda, Antoni Milambo’dan (2) gelirken, Benfica’nın tek golünü ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gecenin dev maçında ise Barcelona, Bayern Münih’i 4-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçla alındı:

Benfica: 1 - Feyenoord: 3

RB Leipzig: 0 - Liverpool: 1

Young Boys: 0 - Inter: 1

Atletico Madrid: 1 - Lille: 3

Barcelona: 4 - Bayern Münih: 1

Manchester City: 5 - Sparta Prag: 0

Salzburg: 0 - Dinamo Zagreb: 2

Atalanta: 0 - Celtic: 0

Brest: 1 - Bayer Leverkusen: 1