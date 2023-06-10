DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, açıklanan buğday taban fiyatı ile ilgili açıklama yaparak, taban fiyatının altında kaldığını dile getirdi.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı’nın açıklaması şöyle;”İktidar buğday alım fiyatını açıkladı Buğday alım fiyatı yüzde 24,2 arttı geçen yıla göre. Peki, bir düşünelim; geçtiğimiz yıla göre üretim maliyetleri ne kadar arttı?

Tohum, mazot, gübre, ilaç, hasat ve harman giderleri, amortisman gideri, finansman gideri, TARSİM kuraklık ve dolu sigortası maliyetleri.. Yüzde 39,59 olan resmi enflasyonun dahi altında açıklanan rakam. Seçim öncesi, Millet ittifakının çiftçimizin emeğinin karşılığı olarak teklif ettiği rakam ise 13 TL.

Köye dönmek için; Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var diyebilmek için, isdihdamı arttırmak için, gençlerin işsizliğini azaltmak için, köye dönüş projeleri yapıyoruz. Çiftçiyi, çiftçiliği destekleyen, "özendiren" ve refahını sağlayacak düzenlemelere yönelmesi gerektiğini belirtmek isterim."