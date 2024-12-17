

Pırlanta Koleji, bu yıl Yerli Malı Haftasını yerli ürünler pazarı kurarak birçok yerli ürünü satışa çıkardı. Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği kermesin açılışına İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay ve Halk Eğitim Müdürü Ömer Göktürk katıldı. 2 gün süren kermesten elde edilen gelir Kızılay İnegöl Şubesi aracılığıyla Filistin’e bağışlandı.



Pırlanta Koleji kurucusu Hüseyin Ersin kermese katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Pırlantalarımıza kardeşliği, paylaşmayı, merhameti en güzel örneklerle sunmaya çalışıyoruz. İnşallah Gazze'deki çocuklarımız, buradaki çocuklarımız gibi yaşayacağı güzel günler yakın. Yarınlarda bugün olduğu gibi birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın kazanacağını yürekten inanıyorum” dedi.