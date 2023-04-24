Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyespor Kulübü’nü makamında ağırladı. Ziyarete Keşan Belediye Spor Kulübü yönetimi, antrenörleri ve sporcuları katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyespor Kulübü'nün kendisine yaptığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Keşan’ın adını her mecrada tanıtan takımlarınıza teşekkür ediyor, azimleriyle örnek olan sporcularımızın kupalarla dolu başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Göreve başladığından itibaren spor adına Keşan’da birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Helvacıoğlu, “Bunların içinde en önemlilerinden biri de Keşan Belediyespor’du. Basketbol, atletizm, karate ve halk oyunlarıyla başarıdan başarıya koşarken hep gurur duyduk. Bu yıl tecrübe etme yılımızdı, ancak şimdiden çok değerli başarılar gelmeye başladı. Sporcularımızın azimleri devam ettiği sürece Keşan Belediyesporumuzu kimse tutamaz. Atletizmden, basketbola, karateden halk oyunlarına kadar spor kenti olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Ben kulübümüzün yönetim kadrosuna, antrenörlerine ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Her zaman destek olduğumuz takımlarımızın zaferleri ile sevinmeye devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.