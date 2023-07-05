Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu, yeni sezon için iç transferde Emre Karakuş ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Orta saha oyuncusu Emre Akkuş, Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, yönetim kurulu üyeleri Erol Çayır ve İsmail Atik ile bir araya gelerek görüştü ve yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Akkuş, gelecek sezonda Keşan İdmanyurdu’nda forma giymekten mutlu olacağını belirterek, “Kulüp başkanım Taner Karatepe ile yöneticilerimiz Erol Çayır ve İsmail Atik’e teşekkür ederim” dedi.