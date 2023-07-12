Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törende, öğrenciler ve ailelerin mutlulukları gözlerinden okunurken diplomalarını hocalarının ellerinden alan öğrenciler, törenin sonunda hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Okul birincisi Zehra Kocagöz'ün konuşması ardından Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök, mezun öğrencilere hitap etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu da öğrencilerin mezuniyetle birlikte yeni bir hayata adım attıklarını dile getirerek, “Dünya hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Sizler de bu değişen ve dönüşen dünyada fark yaratmalısınız. Üreteceğiniz yeni değerlerle ülkemize hizmet edeceksiniz. Bugün sizler için yeni bir başlangıç. Yolunuz, bahtınız açık olsun.” dedi.

Daha sonra tören mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.