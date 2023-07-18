Keşan’dan Ayvalık’a tayini çıkan Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit için vefa gecesi düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ahde Vefa adı altında 14 Temmuz’da İki Şerefeli Camii’nde İki Şerefeli Çarşı Camii Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen etkinliğe Mehmet Yiğit ile birlikte Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile vatandaşlar katıldı.

Gecede Mehmet Yiğit’e ve emekli olan imamlara plaket takdim edildi ve Kuran-ı Kerim okundu.

İki Şerefeli Çarşı Camii Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kömür, yönetim olarak olarak geç kalınmış bir ahde vefa günü programını İlçe Müftülüğü ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, katılım sağlayan başta cami cemaati olmak üzere, değerli İlçe Müftülüğü'ne ve desteğini eksik etmeyen Hilmi Örs'e teşekkür etti.