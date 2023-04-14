Keşan Otogarı’nda açıktan bulunan kablolar dikkat çekmiş ve vatandaşların şikayetlerine neden olmuştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Peronlara açılan kapının hemen üzerinde sol tarafta bulunan panonun kapağının bulunmaması ve yüksekte olmasına rağmen, kabloların açıkta bulunması otogarda bulunan esnaf ile vatandaşların dikkatlerini çekerek şikayetlere neden olmuştu.

Vatandaşlar, bu kabloların açıkta olmasının çirkin bir görüntü oluşturduğunu belirterek, sitemizde yer almıştı.

Haberimizin ardından konuya duyarlılık gösteren Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü burada yaptığı çalışma ile kabloların yer adlığı çirkin görüntüdeki kabloları hazırladıkları yeni bir pano ile ortadan kaldırdı.

Otogar esnafı ve vatandaşları bu çirkin görüntünün oradan kaldırılması nedeniyle Keşan Belediiyesi’ne teşekkür etti.