Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) nitelikli eleman ihtiyacı ve mesleki eğitimdeki kalitenin artırılması amacıyla Avrupa Birliği hibesi ile de desteklenen "Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi Projesi” adlı projesinin 4. toplantısını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Meclis Toplantı Salonu'nda başlayan toplantıya; Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Palabıyık, Keşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Feyzullah Koçak, Keşan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü EylemTanrıverdi, Keşan MTAL Müdürü Tolgan Anbarlı, İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi'nden Kerem Akdağ, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Keşan TSO Genel Sekreter Yardımcısı Kadir CanTunç katıldı.

Katılımcılara 510 bin Avro değerindeki AB Projesi kapsamında şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Keşan TSO Genel Sekreter Yardımcısı Kadir CanTunç, proje kapsamındaki genel hedeflere değindi.

Türkiye genelinde, özellikle de Trakya Bölgesinde mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak yoluyla beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yenilikçi yaklaşımlarla mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması, ilgili tüm tarafları bir araya getirecek düzeyde iş birliği ortamının oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Tunç, özel hedefler ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Metal ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında kurulacak sektörel yetkinlik geliştirme merkezi ile mesleki eğitim alacak öğrenci ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini ve istihdam edilebilirliğini arttırmak, ilgili tarafları bir araya getiren iş birliği modeli ile eğitim ve iş hayatı arasında köprü kurmak, toplumun genelinde mesleki eğitim hakkında farkındalık geliştirmek yoluyla bireylerin gelecek planlarında mesleki eğitimin ciddi bir alternatif haline gelmesine katkı sağlamak, yenilikçi eğitim materyalleri ile meslek öğretmenlerinin mevcut becerilerini güçlendirerek daha nitelikli elemanlar yetiştirmelerine destek vermektir."

150 metal teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri öğretmenine eğitim verdiklerini belirten Tunç, yurt dışındaki yenilikleri kurulacak merkezde hayata geçirmek adına Almanya'da çalışma ziyaretinde bulunacaklarını belirtti.