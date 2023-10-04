Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere ücretsiz psikolojik destek veren Yeşilay, Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de bulunan YEDAM’lara bir yenisini daha ekledi. Edirne'de Keşan YEDAM açılışı yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyete geçen Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayacak.

YEDAM’ın açılışına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Edirne Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindeki Yeşilay heyeti, farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, merkezde sunulan hizmetlerin sunumu yapıldı.

Söz konusu merkezin bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin umut kapısı olacağını ifade eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, merkezin önemine vurgu yaptı. Başkan Helvacıoğlu, Keşan’da bağımlılıkla mücadelede çalışmalarımıza katkı sunan tüm destekçilere teşekkür etti.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Keşan YEDAM’ın yapımı için verdiği katkılardan dolayı T.C. Edirne Valisi Yunus Sezer’e, T.C. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa’ya teşekkürlerini iletti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 2015 yılından bu yana bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadığını belirten Büyükhelvacıgil, “Uyuşturucu madde bağımlılığından, teknoloji bağımlılığına, alkol bağımlılığından, sigara ve kumar bağımlılığına kadar birçok alanda ücretsiz ayaktan psikososyal tedavi hizmeti sağlayan merkezlerimiz, Keşan bölge halkına da bağımlılıkla mücadele konusunda daha fazla destek sunmamıza katkı sağlayacak. Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede öncü rol almasında, örnek ülke konumuna yükselmesinde; paydaşlarımızın ve destekçilerimizin katkılarıyla belirleyici bir unsur olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.