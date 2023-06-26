Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce Keşan'da eş zamanlı olarak 23 adrese operasyon düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekiplerince, 23 adrese 120 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda; 130,01 gram esrar maddesi, 78,6 gram ilaçlı tütün, 9,64 gram eroin maddesi, 20 adet ectasy hap, 28 kök Kenevir, 338 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında ise tahkikata başlanıldı.