EDİRNE (İHA) – Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde çıkan tarlada çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazı zarar gördü.

Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesi Ramadan çeşme mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın ters yönde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, olay yerine gelen Keşan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili bilgi veren Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, buğday tarlalarında çıkan yangının, belediye personeli, vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.