Edirne'de Keşan Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Keşan Belediyesi XIX. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel belediyenin 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya; Azerbaycan, İran, Amerika, Gürcistan, Bulgaristan, Ürdün, FID (Dünya Satranç Federasyonu) ve Türkiye’nin 18 ilinden 195 sporcu katıldı.

Turnuvada söz alan Keşan Belediyesi Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Özcan, “Turnuvamıza katılan tüm sporculara teşekkür ederim. Turnuvamıza renk kattınız, destek verdiniz. Bölgedeki satranç severleri ve dünya çapındaki satranç ustalarını görmek bizleri mutlu etti. Emek harcayan her yaştaki katılımcılara teşekkür ediyorum. Turnuvamızın 20’ncisini daha geniş katılımlı yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Konuşmalar sonrasında yapılan törende; A-B kategorileri, en iyi kadın sporcu, en iyi Türk sporcu, en iyi yerel sporcu, en iyi 16 yaş ve altı sporcu, en iyi 50 yaş ve üzeri sporcu, en iyi 8 yaş ve altı sporcu kategorilerinde başarılı olan sporculara, toplam 250 bin TL’lik ödüller takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a da turnuvaya katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Ödüller Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşan Belediye Meclis Üyeleri Onur Uluca, Mustafa Ak, federasyon yetkilileri ve hakemler tarafından takdim edildi.

Turnuvada en iyi 50 yaş ve üzeri sporcu Mehmet Demirci'nin olurken, en iyi en küçük sporcu ödülüne Kutay Yağız Özgür seçildi.