Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.20 sıralarında İspat Camii Mahallesi Paşa Yiğit Caddesi üzerinde gerçekleştirilen bir kontrolde, E.G. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan kimlik kontrolünde, E.G.'nin Keşan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek" suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 4.41 gram ağırlığında metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı.