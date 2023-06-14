Edirne’nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden S.K. yönetimindeki 22 LA 181 plakalı otomobil, Çobançeşmesi köyü sapağı yakınlarında kontrolden çıkarak beton refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, yol kenarındaki toprak alan savrularak durdu. Kazada, sürücü S.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.M. yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.