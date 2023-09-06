Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle hazırlanan “Gezen Sinema” etkinlikleri Keşan Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Etkinlik kapsamında “Gezen Sinema” TIR’ı platformunda açık hava konseri verilirken vatandaşlar, etkinlikte sinemaseverlere “Eyvah Eyvah 2” filmi gösterildi.

“Gezen Sinema”yı Keşan’da ağırlamaktan ötürü memnuniyet duyduklarını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu; “Kültür ve sanat etkinlikleri vatandaşlarımız açısından çok önemli. Çok anlamlı bir proje gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız böyle keyifli bir etkinlikte yer almasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Hep beraber olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her akşam bir etkinlik var. Çok güzel bir etkinlik daha gerçekleştiriyoruz. Keşan’ımızın kıymetini Kültür Bakanımız da, Sinema Genel Müdürümüz de, Ankara da biliyor. Son günlerde Keşan kendine yetmez oldu. Sineması, tiyatrosu, spor etkinlikleri, sanat merkezi, kapalı yüzme havuzu. Bunları yapmamızın bir sebebi var. Pandemiden çıktık ve herkesin arkadaşı tablet, bilgisayar oldu. 2 sene kapandık, sosyal yapımızı bir kenara bıraktık. Çocuklarımızın yalnızlığı had safhaya ulaştı. Sosyal davranışları değişti. Biz de ‘Etkinliklerimizi arttırarak, çocuklarımızı kaynaştıracağız’ dedik. Gezen Sinema 5 gece misafirimiz. Mahallelerimizi ziyaret edecek” diye konuştu.