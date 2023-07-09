Edirne’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İ.D. (63) yönetimindeki 22 FD 036 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik Kavşağı’nda M.S. (46) yönetimindeki 19 UH 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen 19 UH 310 plakalı otomobilin sürücüsü M.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.S. (40), G.Z. (49), M.Z. (42), G.Z. (14) ve A.U. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.