Edirne'de Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yaptığı basın açıklaması ile taş ocakları ile ilgili mahkeme süreci, Kent Konseyi’nin çalışmaları ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Kent Konseyi’ne takındığı tavır ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun güç zehirlenmesi yaşadığını iddia ederek, Kent Konseylerinin Belediye Kanunu'na göre kurulduğunu anımsattı ve Başkan Helvacıoğlu'nun Kent Konseyi’ni kapatamayacağını söyledi.

HELVACIOĞLU SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BU YANA KENT KONSEYİ’NE 10 BİN TL DESTEK VERMİŞTİR

Kent Konseyleri hakkında ilgili kanun maddelerine atıfta bulunarak açıklamalar yapan Konsey Başkanı Hasan Karagöz, belediyelerin Kent Konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yaparak destek sağladıklarının altını çizdi.

Başkan Helvacıoğlu’nun seçildiği günden bugüne Kent Konseyine ekonomik anlamda destek olmadığını belirten Karagöz, “Sayın Başkan Mustafa Helvacıoğlu seçildiği günden bu güne kadar 26 Ekim 2020 tarihinde Encümen kararı ile Kent Konseyine on bin lira ödenek vermiştir. Bu ödenek ile kent Konseyi durumu 2022 Temmuz ayına kadar idare etmiştir. Kent Konseyi olarak ilgili yönetmeliği dayanak yaparak 2022 Temmuz ayında ödenek talebinde bulunduk. Talebimizin karşılanması bir yana resmi kurum olan belediye tarafımıza yazılı herhangi bir yanıt dahi vermemiştir. Bu durum 12.04.2023 tarihine kadar 6 kez tekrarlanmış her birinde aynı sonuç alınmıştır” diye konuştu.

HELVACIOĞLU: YOK HÜKMÜNDEDİR KAPATACAĞIM DEMİŞ!

Karagöz, açıklamasına şöyle devam etti:

“12.04.2023 tarihli talep yazımızın 14.04.2023 tarihindeki encümen toplantısında neden Kent Konseyi talebi encümen gündemine alınmadığı encümen üyelerinden biri tarafından sorulunca Sayın Başkan gerçek düşüncelerini ortaya dökmüştür. Sayın Başkanın söyledikleri son derece manidardır. Ne diyor sayın başkan; “Kent Konseyi benim için yok hükmündedir. Ben Kent Konseyini kapatacağım zaten diyor. Kent Konseyi Yürütme Kurulu militandır. Ben onlara para vermeyeceğim. Siz kendi imzalarınızla verirseniz verin diyor. Encümen üyeleri tamam deyince buna da itiraz ediyor.”

Başkan Helvacıoğlu'nun tavrının ‘Kibir, güç zehirlenmesi ve benmerkezci’ bir anlayışa geldiğini ifade eden Karagöz, "Kendisine meşhur ‘Kostaklanma padişahım, senden büyük Allah var’ sözünü hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun kendilerine ‘militan’ dediğini kaydeden Karagöz, “Sayın Başkan bizlere militan demiş. Evet, doğru bizler militanız. Doğru bildiklerimizin, torunlarımıza devredeceğimiz çevremize, yaşam alanlarımıza, sahip çıkmanın yağmaya, talana karşı çıkmak militanlıksa evet bizler militanız. Bu mücadelelerde bedel ne olursa olsun bizler hiçbir zaman geri durmadık, rüzgârgülü olmadık, olmayacağız da. Başkanın bu tavrı karşısında Sayın Başkana, Kamu çalışanlarının her eylemlerinde attıkları bir sloganı hatırlatmak istiyoruz. “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz!” diyorlar" diye konuştu.

Bugüne kadar susarak polemikten kaçtıklarını belirten Karagöz, "Bizler seçilmiş insanlarız. Sapı samanı bir birine karıştırma lüksümüzde, hakkımızda yok. Ama aynı zamanda bizler de sayın başkan gibi siyasi insanlarız. Bu nedenle seçildiğimiz görevlerde tarafsız bir şekilde toplumun büyük çoğunluğunun menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık, aynı anlayış ile yapmaya da devam edeceğiz. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu seçildiği günden bu güne kadar Kent Konseyinin çalışmalarını başarısız kılmak ve itibarsızlaştırmak için özel bir çaba içinde olduğu Keşan kamuoyu tarafından da bilinmektedir” dedi.

PROJELERİMİZE DESTEK VERMEDİ

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na projeler sunduğunu belirterek açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Belediye başkanı seçildikten sonra kendisine Keşan halkının geleceğini doğrudan ilgilendiren ve meclis gündemine alıp meclis kararı ile hayata geçirilmesi için bir proje sunduk. ‘Madde Bağımlılığı Takip ve Rehabilitasyon Merkezinin Keşan’da açılması’ Ancak bu meclis gündemine alınmadı. Yeşilay üzerinden hayata geçirilecek dedi. Bu kararını da destekledik. Doğru bir karardı. Fakat Kent Konseyi devre dışı bırakıldı. Protokoller, fotoğraflar vs. şovlar ama süre bitiyor ve olumlu hiç bir sonuç yok. İkinci projemiz ‘Keşan Depreme Hazır mı?’ Konu meclis gündemine alındı. Üç buçuk sayfalık rapor Belediye Meclisince kabul edildi. Projenin geliştirilmesi ve gereklerinin yapılması için Meclis tarafından Kaymakamlık adına AFAD, Belediye adına İtfaiye Müdürü, Kent Konseyi ve KEDAK görevlendirildi. Ancak bu çalışmalarda da Kent Konseyi sayın başkan tarafından devre dışı bırakıldı. Çok şeyler yapılacakken şov dışında hiçbir şey yapılamadı. Olası bir depremde faturasını Keşan halkı olarak hep birlikte ödeyeceğiz".

Karagöz, açıklamasında, Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun Kent Konseyine karşı düşmanca tavırlar içerisinde olmasının ana nedenlerinin ise; Saros Körfezi'ne hukuka, bilime ve Keşan Halkı ve Saros Körfezi sakinlerinin karşı çıktığı FSRU Limanı ve kara boru hattına karşı yürütülen mücadelenin yanı sıra yine Saros Körfezi'nde sahillerin kiralanmasına karşı çıkışları ve Yeni Mahalle Bel-Koop evlerine 160 metre mesafede daha önce ruhsatları iptal edilerek kapatılan taş ocaklarının BOTAŞ tarafından önce kaçak olarak kitabına uydurularak ruhsat alınan ve Sayın Başkanın mahalle halkını yok sayarak olumlu görüş bildirmesi sonucu faaliyetlerine devam etmelerini sağlamasına Konsey öncülüğünde mahalle halkının karşı çıkmaları olarak özetledi.