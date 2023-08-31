Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek’e protokolde eşitsiz davranış dolayısıyla CHP Keşan İlçe Başkanlığı yapılan yazılı bir açıklama ile kınandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde protokoldaki özensizliğe dem vuruldu.

101. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde 100 yıllık CHP'ye protokolde gerekli özen ve önemin gösterilmediğini öne süren CHP'liler, kamuoyunu bilgilendireci yazılı açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler:

"Yaşanılan bu konuyu yetkililere törenden önce ilettik ancak uyarılarımızın dikkate alınmadığını gördüğümüz için CHP'ye yakışır şekilde Keşan İlçe Başkanımız Anıl Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri, Beğendik Belediye Başkanımız Muhammet Örnek ile protokol bölümü dışında halkın içinde bayram törenini seyretti. Bayram başladıktan sonra görevlilerin İlçe Başkanımız Anıl Çakır’a “Paşanın eşi gelmedi, gelin sizi onun yerine alalım” demeleri üzerine İlçe Başkanımız Anıl Çakır, “Ben Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe başkanıyım. O yüzden Zafer Bayramımızı halkla beraber izlemek istiyorum” dedi. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi nedeniyle hem çelenk sunma hem de bayram töreninin hazırlıklarının 30 Ağustos Zafer Bayramımıza yakışır bir şekilde olmadığını protokolde eşit davranılmadığını tekrar belirterek Keşan halkına yakışır bir bayram yaşamadığımızı düşünüyoruz. Partimiz her zaman adaleti, eşitliği ve toplumsal birlikteliği simgeler. Dolayısıyla, protokoldeki yerimizin bu değerleri yansıtması büyük bir önem taşır. Gelecekteki etkinliklerde, tüm temsilcilerimizin eşit şekilde değerlendirildiğinden emin olmamız, partimizin itibarı ve toplumsal etkisi açısından hayati bir önem taşır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".