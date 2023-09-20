Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli temizlik görevlisi olan Kadir G. (34), çalıştığı hastanenin 6. katından atlayarak yaşamına son verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, sabah saat 09.00 sıralarında Keşan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; yıllık izinden dönerek sabah işbaşı yapan Kadir G., hastanenin 6. katındaki personel odasına girerek kapıyı içerden kilitledi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, odanın penceresine çıkan Kadir G., kendisini boşluğa bıraktı.

Hastanenin 2. katındaki terasın beton zeminine düşerek ağır yaralanan Kadir G. haber verilmesi üzerine olay yerine giden doktorların ilk müdahalesinin ardından acil servis bölümüne kaldırıldı.

Kadir G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan Kadir G.'nin, bir süre önce de çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulunduğu öne sürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.