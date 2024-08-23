Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 20 Ağustos 2024 tarihinde Yeni Mescit Mahallesi Karanlıkdere Sokak'ta durdurulan Y.K. isimli şahsın üst aramasında 1,71 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

22 Ağustos 2024 tarihinde ise Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi'nde yapılan bir başka operasyonda, E.A. isimli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca, dolu fişek, kimyasala bulanmış tütün ve metanfetamin maddesi bulundu.

Şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.