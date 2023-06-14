Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis tarafından üzerinde uyuşturucuyla yakalanan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri B.K’yı (27) durdurdu. Yapılan incelemede, B.K’nın üzerinden 17 fişek metamfetamin ve 765 TL ele geçirildi. UYAP sorgusunda hakkında “hırsızlık” suçundan arandığı belirlenen B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.