Edirne'de Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda, 11 dükkanlı yeni sosyal tesisin dükkan satılmadan yapılması hedeflendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin 2022 yılı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Kooperatif Başkanı Hakan Gürel’in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Sedat Yılmaz yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporunun okunup ibrası sonrasında tahmini bütçenin okunması ile devam eden genel kurulda sosyal tesislerde bulunan boş arsanın ilk katında 11 işyeri, ikinci katında da idari birim olmak üzere 2 katlı bina yapılması ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ve tartışmalar sonrasında ortaklar, yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olan binayı yapmak için dükkan satışına izin vermedi.

Konuyla ilgili olarak inşa edilecek dükkanların ihale ile kiraya verilemesi ve toplu kira alınarak inşaatın yapılmasını kabul edildi.

Genel kurulda tartışılan bir diğer konu da yaz aylarında düğünlerin yapıldığı kooperatif hizmet binası bahçesinin üzerinin kapatılması oldu.

Ortaklar ve yönetim kurulu bu konu hakkında da görüş alışverişinde bulundu ve karar oylamaya sunuldu ancak, bakanlık temsilcisi toplantıya katılan ortakların bir çoğunluğunun genel kurulu terk etmesinden ötürü kararın alınamayacağını söyledi.