Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Arif Güler, müdürlük olarak 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi bünyesindeki Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 6 aylık istatistikleri paylaştı.

6 ayda 2 bin 175 can dost tedavi edildiği Keşan'da 543 hayvan kısırlaştırılırken, 55’i sahiplendirildi.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği dahilinde sürdürdüklerini belirten Veterinerlik İşleri Müdürü Arif Güler, 2023 yılı 6 aylık süresince; 424 sokak köpek ile 119 sokak kedisinin kısırlaştırıldığını kaydetti.

"Geçici Bakımevi’nde 2 bin 175 tedavi edilmiş, 32 sokak köpeği, 23 sokak kedisi sahiplendirilmiştir" diyen Müdür Güler, "543 sokak hayvanına kuduz, iç ve dış parazit aşısı uygulaması yapılmıştır. Vatandaşımızdan Çözüm Masası’na gelen 186, Müdürlüğümüzde telefon ile bildirilen 156 talep sonuçlanmıştır. Ayrıca; 6 aylık süreçte yaklaşık 23 ton mama sokak hayvanları için kullanıldı. Barınağımızdan hayvan sahiplenen vatandaşlarımızın talebi üzerine; 83 adet kedi ve köpek kulübesi verildi. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hakkında İpsala Belediyesi, Enez Belediyesi, Yenimuhacır Belediyesi ve Beğendik Belediyesi imzaladığımız ortak iş birliği protokolüne istinaden 195 adet köpek kısırlaştırılmıştır. Kış aylarında olumsuz hava koşullarında hayvanların yiyecek bulmalarının zorlaştığı zamanlar da haftada en az 2 kez Keşan ve mücavir alanlarımız Erikli, Yayla ve Danişment Sahillerindeki beslenme odaklarımıza mama takviyesi yapılmış olup; sokakta gördüğümüz dostlarımızın beslenmesine yardımcı olunmuştur. Keşan Hayvanseverler Derneği ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir. Hayvanseverlerden gelen hediye mamaları tarafımızdan tekrar dernek başkanına teslim edilmektedir” diye konuştu.