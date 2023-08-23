Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, komşu ülke Yunanistan'daki yangınların kontrol altına alınması için Dedeağaç Belediyesi'ne yardım çağrısında bulunduklarını bildirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan Belediyesi’nden Dedeağaç Belediyesi’ne yapılan yardım çağrısı cevapsız kaldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yardım için Dedeağaç Belediyesi’ne yaptığımız çağrıya cevap gelmediğini duyurdu.

Başkan Helvacıoğlu, Dedeağaç Belediye Başkanı Yannis Zamboukis’e gönderdiği mektupta, "Yunanistan'ın birçok bölgesinde çıkan yangınlar için komşu ülke belediye başkanı olarak Keşan halkının üzüntülerini bildiriyorum. Hayatını kaybedenler için de size başsağlığı diliyorum. Yangınlar kontrol altına alınamıyor. Bu yangınlar, hem insan hem de hayvan hayatını tehlikeye atıyor. Keşan Belediyesi olarak, yangınların kontrol altına alınması için Dedeağaç Belediyesi'nden yardım çağrısında bulunuyoruz. Yangın söndürme araçları, ekipmanlar ve personel desteğinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.