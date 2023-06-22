Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası Almanya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz’ın katıldığı ziyaretler gerçekleşti.

Heyet; Kreishandwerkerschaft Essen - Mesleki Eğitim Odası, DVS Bezirksverband – Yetişkin Eğitim Merkezi, Ruhr Bahn, Tren ve Vagon Üretim Eğitim Merkezi, Berufskolleg West - Meslek Lisesi ve Gtü-Pnüftstelle - Araç Muayene İstasyonu ziyaretlerini gerçekleştirerek burada yetkililerle de görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde ayrıca burada eğitim gören öğrencilerin staj ve iş hayatındaki entegrasyonu hakkındaki izlenen yollar, Yetişkin Eğitim Merkezinde Sanayi ve Teknoloji alanlarında yapmış oldukları çalışmalar, istihdam edilebilirlik süreçlerinin nasıl gerçekleştiği ve bölgesel ekonomiye katkılarını yerinde incelenerek, bölgemizde eğitim kalitesini arttırmaya yönelik tüm proje ve çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ziyaretlerle ilgili olarak KTSO sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak “Sözleşme Makamı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVET-III) Hibe Programı kapsamında TREESP2.1.IQVETIII/P-03/60 nolu projemiz ile bölgemize kazandırmış olduğumuz “Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi” Avrupa Birliği Projemiz kapsamında Meclis Başkanımız Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Borsa Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve Keşan TSO Heyetimizde yer alan Yöneticilerimiz, Öğretmenlerimiz ve İş İnsanlarımız ile birlikte AB Projemiz gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.