Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Uluslararası Hippo Dil Olimpiyatlarında başarı gösteren Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencilerini ve Danışman öğretmen Eylem Sezer Yavuz'u tebrik ederek, final yolunda başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uluslararası İngilizce dil sınavı olan Hippo Dil Olimpiyatlarına katılan ve yarı finale kalan Keşanlı öğrenci ve öğretmenler, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ı makamında ziyaret etti.

Keşan Anafartalar İlkokulu'ndan Merve Yılmaz, Nehir Öner ve Kerem Yoluç çeyrek finali geçerek yarı finale girmeye hak kazanmışlardı.

Her yıl 50'den fazla ülkede ve 70 binden fazla katılımcı ile gerçekleşen sınavla ilgili bilgi veren Keşanlı öğrenciler, yarı finali de geçmeleri durumunda İtalya'nın Venedik şehrindeki finallere katılacaklarını söyledi.

Müdür Saz ise, farklı dünya vatandaşlarının ve farklı kültürlerin bir araya gelerek karşılıklı konuşma ve iletişim kurmasını hedefleyen HİPPO Uluslararası İngilizce Sınavı'na katılan öğencileri tebrik ederek, final yolunda başarılar diledi.