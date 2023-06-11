Keşanlı kamyon şoförü Fethiye'de geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hali'ndeki esnafa sebze almak üzere Antalya'ya giden bir kamyon sürücüsü Keşan'a dönerken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Yılmaz kamyonuna yükleme yaptıktan sonra Keşan'a doğru yola çıktı.

Yılmaz Fethiye-Söğüt arasında meydana gelen kazada kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın nasıl meydana geldiği soruşturulurken, Yılmaz'ın bu yolu sürekli gidip geldiği ve yolu iyi bildiği de öğrenildi.

30 yaşındaki Yılmaz'ın Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası'ın eski ambulans sürücüsü Kemal Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.