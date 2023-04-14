Edirne'de Keşan Mahalle Muhtarları, Keşan Kent Müzesi’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Müzesi’ne gelen Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Mehmet Nedret Özkan , Yeni Mahalle Muhtarı Şenay Bayır ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen, burada Keşan Kent Müzesi Sorumlusu Arkeolog Aslı Avcı ile görüştü.

Avcı, muhtarlara müzeyi gezdirerek, müzedeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Kalfalar, Özkan, Bayır ve Gizlen müzedeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzel bir görünüm kazandığını belirterek, “Müzemizdeki çalışmaların tamamlanarak bir an önce ziyarete açılmasını merakla bekliyoruz. Bu konuda emeği geçen belediye başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ve Müze Sorumlusu Aslı Avcı ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.