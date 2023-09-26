Edirne’nin Keşan ilçesindeki Anafartalar İlkokulu öğrencileri, Hippo Uluslararası İngilizce Dil Olimpiyatları’nda, İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz öncülüğünde finale kalma başarısını gösterirken, öğrenciler kendi kategorilerinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek finallerde Türkiye’yi temsil edecek.

Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencileri Nehir Öner, Merve Yılmaz ve Kerem Yoluç, İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz önderliğinde, Hippo Uluslararası İngilizce Dil Olimpiyatları’nda finale kalma başarısını gösterdi. 27-30 Eylül 2023 tarihlerinde, İtalya’nın Başkenti Roma’da gerçekleştirilecek finale katılarak, kendi kategorilerinde hem Keşan’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek olan Yavuz ve öğrencileri, yaşadıkları gurur ve heyecanı dile getirdi.

Anafartalar İlkokulu İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final olmak üzere 3 aşamadan oluşan Hippo Uluslararası İngilizce Dil Olimpiyatları’nda başarı gösteren öğrencilerin genellikle özel okullarda eğitim gören öğrenciler olduğunu belirterek, "Çeyrek final benim önderliğimde okulumuzda yapıldı. Anafartalar okulumuzdan ilk yapılan çeyrek finale 12 öğrenci katıldı. Çeyrek finali 3 öğrencimiz geçti ve sonrasında Hippo tarafından gönderilen bir yetkili gözetiminde yarı final sınavına girdiler. Sınav sonuçları İtalya’da değerlendirildi ve bu 3 öğrencimiz İtalya’nın Başkenti Roma’da yapılacak olan dünya finallerine gitmeye hak kazandılar. 27-30 Eylül’de yapılacak finallere katılacak öğrencilerimiz Nehir Öner ve Merve Yılmaz ’HippoLittle’ kategorisinde, Kerem Yoluç ’Hippo1’ kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek. Finaller; 50’den fazla ülkeden, 70 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirilecek. Türkiye’den, dünya finallerine katılmaya hak kazanan okullar arasında tek devlet okuluyuz. Bu da benim ve öğrencilerim için gurur verici" dedi.

Keşan Anafartalar İlkokulu Müdürü Hayati Gülver de, elde edilen başarıdan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini vurgulayarak, "Yabancı dil alanındaki başarı okul olarak bizleri çok gururlandırdı. Umarız öğrencilerimizin sayısı rehber öğretmenimiz ile birlikte artar. Öğretmen ve öğrencilerimiz; hem Keşan’ı hem Edirne’yi hem de Türkiye’yi başarı ile temsil edeceklerdir" diye konuştu.

Öğrenciler hem heyecanlı hem mutlu

Türkiye’yi temsil edecek olmanın heyecan verici olduğunu kaydeden Kerem Yoluç, İtalya’da yeni kişiler ile tanışmaktan ve yeni kültürler tanımaktan dolayı da heyecanlı olduğunu belirtirken, Merve Yılmaz da Türkiye’yi temsil edecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu, yeni bir çevre ve kültür tanıyacak olmaktan dolayı da heyecanlı olduğunu söyledi. Nehir Öner de Türkiye’yi temsil edecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade edip, yeni kişiler ile tanışacak olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.