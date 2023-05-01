Keşanspor BAL finalinde Genç Aslanlar ile oynayacakErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig'de yarı final maçları Edirne'de oynandı.

B Grubu 1.si Edirne Mega Genç ile ile B Grubu 2.si Keşanspor karşı karşıya geldi.

Keşanspor taraftarın takımını deplasmanda yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve Keşanspor Yönetim Kurulu ile Keşanlı ve Edirneli kalabalık bir taraftar grubu izledi.

Maça her iki takımda temkinli başlarken, maç iki takımın denk mücadelesi şekilde devam etti.

18.dakikada gelişen Mega Genç atağında Eren takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün hemen ardından gelişen Keşanspor atağında 19. dakikada Ahmet durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

Geri kalan dakikalarda iki takımın atakları gol getirmeyince iki takım da 1-1 ile soyunma odasına gitti.

Keşanspor maçın ikinci yarısına gol ile başladı. 46. dakikada gelişen atakta Keşanspor penaltı atışı kazandı.

Atışı kullanan İlhan Keşanspor'u 2-1 öne geçirdi. Keşanspor bu golüğn ardından oyunda üstünlüğü ele geçirdi.

Keşanspor bulduğu 2 gollük pozisyondan yararlanamazken 2 topu direkten döndü.

Maçı 2-1 kazanan Keşanspor BAL yolunda Genç Aslanlar ile final maçı oynama hakkı kazandı.

Maçın ardından Keşansporlu oyuncular tribünlere giderek taraftarları ile galibiyet sevincini yaşadı.

Soyunma odasına gelen başkan Nehir Gergin ile yöneticiler de teknik heyeti ve futbolcuları kutladılar.