Havsa'da oynanan final maçında Genç Aslanlar'ı 3-0 yenen Keşanspor Bölgesel Amatör Lige yükseldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne BAL Ligi finalinde dün Havsa'da Edirne Genç Aslanlar takımı ile karşılaşan Keşanspor rakibini 3-0 yenerek BAL'a yükseldi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üstün olan takım Genç Aslanlar idi.

İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kuran Keşanspor, rakibine karşı daha fazla pozisyon bulmaya başladı.

Maçın 36. dakikasında Keşanspor'un geliştirdiği atakta Okan'ın soldan yaptığı ortada Mustafa Yağcı, altıpas üzeriden kafa ile vurdu ve top autua çıktı.Keşanspor Mustafa ile önemli pozisyondan faydalanamadı.

44.dakikada Keşanspor Okan ile sol kanattan bir korner atışı kullandı. Kaleci Emre topu elinden kaçırdı. Topu takip eden Gürkan topu ağlara gönderdi, ancak maçın hakemi Hamdi Görkem Pehlivanlı kaleciye faul yapıldığını belirterek golü iptal etti.

İLK YARI 0-0 GOLSÜZ SONA ERDİ

Devre arasında açıklamada bulunan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, maçın 44.dakikasında Keşanspor'un kazandığı golde herhangi bir sey olmamasına rağmen golün iptal edildiğini belirterek "İlk yarıda her iki takım adına da güzel bir mücadele oldu. Takımımızı bugün desteklemek için gelen tüm taraftarlarımıza ve bu maçımızı acnlı yayınlayan Medya keşan ve Keşan Postası'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Maçın ikinci yarısına Keşanspor rakibine oranla üstün olarak başladı.

51.dakikada Emre Aydın'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla Keşanspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golle Keşanspor taraftarları ve Keşansporlu yedek oyuncular da büyük bir sevinç yaşadı.

59. dakikada Keşanspor sağ kanattan Burak ile korner atışı kullandı. Burak ceza sahası dışındaki Furkan'a topu gönderdi. Furkan'ın vuruşu Genç Aslanlar takımında Ahmet'in kafası ile topa müdahalesi ile kendi kalesine gol oldu ve Keşanspor 2-0 öne geçti.

69.dakikada sağ kanattan gelişen Keşanspor atağında Gökhan topla buluştu vuruşu kaleci Eöre'den döndü bu topu takip eden Suha mükemmel bir vuruşla Keşanspor'un 3.golünü kaydederek durumu 3-0 yaptı.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Keşanspor maçtan 3-0 ayrılarak BAL'a yükselen taraf oldu.

Maçın ardından Keşanspor'lu futbolcular galibiyet sevincini tribündeki taraftarları ve maçı izleyen protokol ile coşkulu bir şekilde kutladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Önce bütün rakiplerimizi tebrik ediyoruz. Keşanspor geldiğimizde biliyorsunuz kaza nedeni ile ara vermişti. Keşanspor'un sahibi taraftarları onu söyleyeyim. Bu vesileyle Edirne'ye de mesaj vermek istiyorum, Keşanspor Edirne'nin gururu olacak. BAL yolunda da seneye gideceğiz. 3 sezon oynuyoruz 3 yılda lig atladık. Ben Keşansporlu futbolcuların gözlerinden öpüyorum. Yönetime, antrenöre, taraftarlara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz ve bütün kurumlar ile taraftarlar arkasında idi Keşanspor'un, çok özlemişiz. Başarıyı çok özlemişiz. Dallıktaki 20 bin misafirimiz ve taraftarımızın da Keşanspor'a selamları var. Onlar da takımı heyecanla bekkliyor. Ben bütün taraftarlarımızı alkışlıyorum" dedi.

Keşanspor Antrenörü İsmet Çelen ise, fair play çerçevesinde güzel bir maç olduğunu belirterek, takımı kutladı.