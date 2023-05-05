Keşanspor’a BAL final maçı öncesi maddi destekler sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 7 Mayıs Pazar günü Havsa’da Genç Aslanlar ile BAL yolunda final maçı oynayacak Keşanspor’a maddi destekler devam ediyor.

Simit fırını sahibi İbrahim Yürekli bin lira, İsmail Yekdeş 2 bin lira, Hamza Boyacı 2 bin lira, Gökhan Tarım 2 bin lira ve Burhan Şen 3 bin lira destekte bulundular.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, BAL öncesi kulübe maddi yardımda destekte bulunanlara teşekkür ederek, “7 Mayıs Pazar günü Genç Aslanlar final maçı öncesi yapılan bu destekler bize güç veriyor. İnşallah Pazar günü kazanarak hem bu desteklerin karşılığını vermiş olacağız hem de BAL’a çıkmanın sevincini bütün halkımızla paylaşacağız" dedi.