Keşanspor’un yıllardan bu yana var olan ve futbolcu sigortalarından oluşan SGK Prim borçlarının yapılandırılmasında büyük katkıları olan SGK Keşan Müdürü Sadettin İpek’e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un eski yöneticilerinden Ethem Yazıcı, Mehmet Can ve Hasan Coşar, İpek’i ziyaret ederek kendisine Keşanspor’un borçlarının ödenmesi için gösterdiği ilgi alaka ve özveri nedeniyle teşekkür etti.

Yazıcı, Can ve Coşar, ayrıca kulübün borcunun ödenmesi konusunda duyarlı davranarak katkıları olan tüm Keşansporlu eski yöneticilere de teşekkür etti.

İpek de ziyaret nedeniyle Yazıcı, Can ve Coşar’a teşekkür etti.