Zararlı tür kestane gal arısının popülasyonunun son yıllarda önemli artış göstererek yayılış alanını genişletmesi ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi ve Bursa Orman Genel Müdürlüğü iki ayrı projeye imza attı. Zararlı popülasyonunun düşürülmesi ve hali hazırda devam eden biyolojik mücadeleye destek olması hedefiyle, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde yol haritası belirlenerek, etkin mücadele çalışmaları sonuç verdi.

Yürütücülüğünü Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya’nın yaptığı ’Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)’ ile ’alternatif savaş imkânlarının araştırılması’ başlıklı proje çerçevesinde doğaya dost ve çevreci alternatif yöntemler denenerek, zararlı böceğin erginlerini etkili şekilde toplayan cezbediciler ile kombine edilmiş renkli yapışkan tuzaklar yöntemi geliştirildi. Zararlı böceğin erginlerini yüksek oranda yakalayan cezbedicili renkli yapışkan tuzaklar, 2023 yılı itibariyle Bursa Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye kestane gal arısının yayılışının görüldüğü kestane sahalarında zararlıya karşı başarıyla kullanılmaya başlandı. Tuzak ile mücadele yapılan sahalar proje çerçevesinde, insansız hava araçları ile izlenerek, zararlının anlık durumu takip ediliyor.

Yürütücülüğünü BTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğlularının yaptığı ’Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus Yumatsu) yayılışının yoğunluk oranına ve ekolojik özelliklerine göre haritalanması’ başlıklı proje çerçevesinde ise insansız hava araçları drone ve multispektral kamera ile periyodik uçuşlar gerçekleştirilerek, gerek zararlının popülasyonu gerekse mücadele çalışmalarının etkili sonuçları ortaya konuluyor.

Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, iklim değişikliğinin günümüzde ormanlar üzerinde en etkili faktörlerden birisi olarak karşımıza çıktığını dile getirdi. İklim değişikliğinin de etkisiyle beraber, son yıllarda Türkiye’nin ormanlarında ’istilacı türler önemli tahribatlara yol açmakta ve gün geçtikçe Türkiye’nin doğal türlerine dönüşmektedir’ diyen Prof. Dr. Sarıkaya, “Önemli bir orman ve zirai türümüz olan kestanenin hastalık ve zararlıları son yarım asırda Türkiye’de yayılmış durumdadır. Son 10 yılda ise kestanenin yeni bir zararlısı olan istilacı tür kestane gal arısının ’Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)’ yoğun zararı Türkiye kestane sahalarını etkilemektedir. Türkiye’de ilk kez 2014 yılında Yalova’da tespit edilen kestane gal arısı Türkiye’de hemen hemen tüm kestane ormanlarına yayılmış bulunmaktadır. Zarar sonucu ortaya çıkan gal oluşumları ile kestane ağaçlarında yaprak, meyve ve çiçek kayıpları yaşanmakta, bazı yörelerde kestane meyvesinde yüzde 80’lerin üzerinde verim kayıpları dikkati çekmektedir” şeklinde konuştu.