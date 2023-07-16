Bursa’da 4 yıldır 400 gramlık ekmeği 1 liradan sofralarla buluşturanKestel Belediyesi, dönem sonuna kadar ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemekiçin bin 50 dönüm alana ektiği buğdayların hasadını gerçekleştirecek.

Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarına ulaştıran Kestel Belediyesi, artan ham madde fiyatları sebebiyle ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için geçtiğimiz Kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekmişti. Kestel’in farklı noktalarındaki toplam bin 50 dönümlük alanda ekilen yerli buğday tohumları 18 Temmuz Salı günü toplanmaya başlanacak.

Çataltepe Mahallesi’nde ise ilk hasat etkinliği Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, milletvekilleri, il ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşecek. Hasadın ardından toplanan buğdaylar, un elde edilmek üzere işleme sokulacak. Böylelikle 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, bu projenin sürdürülebilirliğini sağlamış olacak.