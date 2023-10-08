Ketebe Çocuk Tiyatrosu 2023-2024 Sanat Sezonu’na “Renkli Çoraplı Kuzgun” oyunuyla giriş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve sanat sezonu, yeni dönemine birbirinden başarılı işlerle başladı. Ketebe Çocuk Tiyatrosu, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde prömiyerini yaptı.

Oyun, çocukların büyük bir ilgiyle izlediği renkli anlar, eğlenceli danslar ve hayvanlara ve arkadaşlığa olan sevgiyi güçlendirecek kurgusuyla ebeveynlerden tam not aldı.

Bundan yaklaşık 4 yıl önce yayın hayatına başlayan Ketebe Çocuk, şimdiye kadar 123 kitap yayımladı. Her kitabı çocukların hayal gücüne farklı katkılar sunuyor.

Kitapların kurduğu dünyalar artık Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile çocukların karşısına çıkacak. Çocuklar, okuyup bağ kurdukları karakterleri canlı izleme fırsatı edinecek. Ketebe Çocuk’un çocuklara açtığı bu alan sanatın gücünü de resmediyor. Çocuklar okudukları karakterle tanışarak akılda kalan ve hatıralarda iz bırakan sonuçlar çıkarıyor.

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, ilk olarak “Renkli Çoraplı Kuzgun” kitabıyla izleyicilerle buluştu. Kitabın yazarı Didem Demirel, “Ketebe Çocuk Tiyatrosu sahneye ilk kez renkli çoraplar giyerek çıktı.

“Renkli Çoraplı Kuzgun” kitabını uyarlayan ve sahneleyen Tiyatro Park Ekibi, bu projenin herkes için öğretici olduğunu ifade ediyor.

Tiyatro Park Genel Sanat Yönetmeni Barbaros Ergün “Çocukların kitapta tanıdığı karakterleri ve hayal dünyalarında canlandırdıkları dünyayı sahnede görmeleri onlar için unutulmaz bir deneyim. ‘Renkli Çoraplı Kuzgun’ kitabını ilk okuduğumuzda biz de aynı heyecanla, hayal gücümüzle bir dünya kurduk. Ne mutlu ki bu projeyle bizimde hayal ettiğimiz dünya şimdi çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim sunuyor. Dilerim edebiyatın ve sanatın gücünü buluşturan projeler her geçen gün artar” ifadelerinde bulundu.