İstanbul’da silahlı yağma suçuna karışan “Kezzap Murat” lakaplı çete lideri Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği’nce yapılan operasyon sonrası yakalandı. Şüphelinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği Ekiplerince şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul’da silahlı yağma suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen “Kezzap Murat” lakaplı Murat Ü.’nün (49) Bursa’da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Çete lideri, ekiplerin başarılı operasyonu sonrası cadde üzerinde yakalanırken, şüphelinin kaçmak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına ifadesi alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.