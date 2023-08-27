Orhagangazili Kıbrıs Gazisi Mustafa Uçak (71) hayatını kaybetti. Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Mustafa Uçak, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde düzenlenen askeri bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatına katılan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Uçak 71 yaşında vefat etti. Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören 2 çocuk babası Mustafa Uçak için öğlen vakti Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Törene Bursa Merkez Komutanı Albay Memduh Yanmaz, Askeri personel Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gaziler, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Uçak Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.