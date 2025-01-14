Zengin tarihsel geçmişi, hikayeleri ve yapım teknikleriyle Kıbrıs mutfağını, gelecek nesillere aktarma hedefiyle hazırlanan kitap; Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi, yiyecek/içecek danışmanı ve şef Erhun Ekinci, gurme şef ve öğretim görevlisi Mustafa Şah ve Prof. Dr. Tülen Saner’in imzasını taşıyor. Kitabın yazarları, 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Rüstem Kitapevi’nde düzenlenen imza gününde okuyucularla buluştu.

Geleneksel tarifler, kültürel hikayeler ve yapım tekniklerine odaklanarak Kıbrıs mutfak kültürüne ışık tutan kitap; sadece bir yemek kitabı olmanın ötesine geçerek Kıbrıs’ın kültürel mirasını kayıt altına alan önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

İmza gününde konuşan Sibel Tatar, kitabın hazırlanmasında emeği geçen şef öğretim görevlisi Mustafa Şah, Akademisyen Prof. Dr. Tülen Saner ve şef öğretim görevlisi Erhun Ekinci’ye teşekkür etti. Kıbrıs Türkü’nün zengin bir kültürü olduğuna işaret eden Sibel Tatar, kültürel mirasa katkı açısından, elde edilen birikimlerin arşiv niteliğinde, gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Turizmde gastronominin çok önemli olduğunu anlatan Sibel Tatar, Kıbrıs’a özgü tatlı ve yemek çeşitlerinin tescil edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabının Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının birinci serisi olduğunu belirten Sibel Tatar, ikinci kitabın şu an baskıda olan “Kıbrıs Kapı ve Sandık Kitabı” olduğunu, üçüncü kitabın ise Kıbrıs Türk Halk Müziği ile ilgili olacağını ifade etti.

İki bölümde kıbrıs mutfağı: Antik ve Otantik

Kıbrıs mutfağını “Antik Mutfak” ve “Otantik Mutfak” olmak üzere iki bölümde ele alan kitap; “Antik Mutfak” bölümünde araştırmacı yazar Zekai Altan’ın uzun süren çalışmaları ile ortaya çıkarılan dört bin yıllık antik gastronomi geçmişi okuyucularla buluşturuyor. Tarih kitaplarında adı geçen ancak bugüne kadar tarifi bulunmayan yemekler, hikayeleriyle birlikte sunuluyor. Bazıları halen küçük değişikliklerle hazırlanan bu yemekler, Kıbrıs’ın kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Otantik Mutfak bölümünde ise Kıbrıs’a özgü yemeklerin kökenleri ve doğru hikayeleri anlatılıyor. Tarihsel araştırmalar ışığında, Kıbrıs yemekleriyle ilgili yanlış bilinen veya hayal ürünü olduğu kanıtlanan pek çok hikaye düzeltiliyor.

Erhun Ekinci: “Kıbrıs’ın mutfak kültürünü bilimsel bir yaklaşımla ele aldık ve okuyuculara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefledik.”

Kitabın yeni nesil şefler ve gastronomi meraklıları için önemli bir kaynak olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi, şef Erhun Ekinci, “Kıbrıs’ın kendine has bir ada mutfağı vardır. Kıbrıs mutfağı, Roma, Lüzinyan, Venedik, Mısır, Ortadoğu, Arap, Bizans ve Osmanlı etkilerini harmanlayan bir Akdeniz kültürü patlamasıdır’’ ifadelerini kullandı. Ekinci, “Bu kitap, Kıbrıs mutfağının tarihsel zenginliğini ve eşsiz lezzetlerini hem yerel hem de uluslararası alanda tanıtmak için atılmış büyük bir adım. Adanın mutfak mirası, yalnızca yemek tariflerinden ibaret değil; kültürel etkileşimler, coğrafi zenginlikler ve tarihsel birikimin de bir yansıması. Bizler de bu zenginliği, bilimsel bir yaklaşımla ele aldık. Okuyuculara eşsiz bir deneyim sunarken, geleneksel tatların yaşatılmasını ve geleceğe aktarılmasını hedefledik” dedi.