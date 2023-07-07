Dünyanın en iyi fiyatlı deniz kenarı mülkleri sıralamasında 1. sırada olan Kıbrıs’a emlak alımı için 72 ülkeden talep geliyor. Araştırmaya göre emeklilikte yaşanabilecek en iyi 4. lokasyon seçilen KKTC’ye emlak talebi her geçen artıyorKKTC (İGFA) - Forbes Dergisi'nin 2021 global raporuna göre dünyanın ‘en iyi fiyatlı deniz kenarı mülkleri’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunuyor.

İlk 5’te yer alan Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize'yi geçerek liderliğe oturan KKTC, Overseas’ın Emeklilik Endeksi’nde ise ‘emekli olduktan sonra yaşanabilecek’ dünyadaki dördüncü destinasyon. KKTC’nin insanlara sadece ‘harika’ bir yaşam sunmadığını, bu yaşam olanaklarını en iyi fiyatla sağladığına dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye KKTC emlak profesyoneli Aylin Pelin Onar, “KKTC’de yatırımcılar lükse gerçekten ‘ulaşılabilir’ fiyatla erişebiliyor. Öte yandan Türkiye’de yaşanan hızlı fiyat hareketleri ile birlikte Kuzey Kıbrıs’tan denize sıfır mülkleri son derece ulaşılabilir fiyatla almak daha da mümkün hale geldi. Bu sebeplerle KKTC’de emlak alım talebi ilk 6 ayda yüzde 40-50 artmış durumda” dedi.

KKTC’ye Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 72 farklı ülkeden emlak alımı için talep geldiğine dikkat çeken Onar, daha iyi bir yaşam isteyen Avrupalı misafirlerin de KKTC’ye yerleşmelerinde önemli etkenlerden olduğunu belirtti. Girne, Esentepe, İskele bölgelerinde özellikle talebin çok yoğun olduğunu belirten Onar, mülklerin ve arazilerin değerinin sürekli artması ve yüksek kira getirileri talebi katladığını söyledi.