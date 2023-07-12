Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehirli sporcu Ayşe Kaplan kendi sıkletinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımının sporcusu Ayşe Kaplan, Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve 6-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 7 bin sporcu yarışıyor. Artuklu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada kendi sıkletinde Türkiye Şampiyonu olan Kaplan için Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında kendi kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Ayşe Kaplan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.