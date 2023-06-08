Belediye Kütahyaspor Kulübü Kick Boks takımımız, Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonasında katıldı. Sporcular Fatma Çetin, Rümeysa Savaş, Ebrar Gülmüşcan, Fatma Duymaz 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya ile şehrimize geri döndü.KÜTAHYA (İGFA) - 17 branşta gençlere hizmet veren Kütahya Belediyespor Kulübü, katıldığı şampiyona ve turnuvalardan kazandığı madalyalarla adından başarı ile söz ettiriyor.

Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor sporcuları Fatma Çetin, Rümeysa Savaş, Ebrar Gülmüşcan, Fatma Duymaz 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya kazandı.

Fatma Duymaz Genç A Bayan Müzikli Form Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya almayı hak ederken, Fatma Çetin 55 kilogramda Genç A Bayan Point Fighting Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında 3. olarak bronz madalya aldı.