15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen illerarası "Ege Bölge Kick Boks" şampiyonasında Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübü sporcuları katıldıkları iştirak ettikleri tüm sıklet ve yaş grplarında madalya alarak büyük başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen illerarası "Ege Bölge Kick Boks" şampiyonasında Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübü Sporcularından ve uzun yıllar CHP Gençlik Kolu Başkanlığı yapan Dr. Ahmet Can Kapçak 1. olarak altın madalya, İsak Arda Tekin 1. olarak altın madalya, Furkan Gökduman 2. olarak gümüş madalya, Okan Yavaş 3. olarak bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Takımın sporcuları iştirak ettikleri tüm sıklet ve yaş gruplarında madalya alarak büyük bir başarıya imza attı

Çekişmeli mücadelelere sahne olan ve başarıyla gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde büyük emek harcayan Kick Boks Türkiye Federasyonu İzmir İl temsilciliği övgüyü hak etti.