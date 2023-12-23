Geçmişte kıdem tazminatı, çalışanların hayallerini süsleyen ev ve araba alımının anahtarı gibiydi. Ancak zamanla bu hayal gerçekçiliğini kaybetti. Artık çoğu çalışan için kıdem tazminatı, sadece bir anı haline geldi. Beklenen yüzde 50'lik artışa rağmen, bu artışın ev veya araba almak için yeterli olup olmayacağı büyük bir soru işareti olarak kaldı.

Yıllarca emek verip çalışanların aldığı kıdem tazminatı, artık bir zamanlar olduğu gibi araç veya konut edinmek için yeterli gelmiyor. Kıdem tazminatı artık bir sınıra takılmış durumda, yıldan yıla eriyor ve bu yılın en yüksek tavanı 23 bin 489 TL olarak belirlenmişti. Ancak Aralık ayındaki enflasyon rakamı ve memur maaş katsayısı oranındaki artışla birlikte 2024'te bu tavanın 34 bin 500 TL'ye çıkması bekleniyor.

Çalışanlar, yıllarca biriktirdikleri kıdem tazminatının artık ev veya araba almak gibi hayallerini gerçekleştirmeye yetmediğini dile getiriyor. Bir işten ayrıldığında veya emekli olduğunda toplu olarak ödenen bu tazminat, ne arabaya yetiyor ne de eve yetiyor. 10 yıl boyunca kesintisiz çalışan birinin alabileceği kıdem tazminatı, ne kadar yüksek olursa olsun en fazla 234 bin 890 lira olarak sınırlanıyor. Yeni yılda bu sınırın, beklentilere göre en fazla 345 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, kıdem tazminatı tavanının yüzde 47 oranında değişeceğini belirtiyor. Ancak bu değişiklik, bir kişinin 30 yıl boyunca 75 bin TL brüt maaşla çalıştığında, mevcut tavan sınırları içinde 704 bin 694 TL alabileceği bir durumu gözler önüne seriyor. Bu durumda, tavan sınırının olmaması halinde aynı kişinin 30 yıl boyunca alabileceği miktar 2 milyon 250 bin TL'yi bulabilecekti, ancak bu durumda da alamıyor.