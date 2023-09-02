Çocuklar Ülkesi KidZania, 1 Eylül tarihinde dünyadaki 100 milyonuncu ziyaretçisini karşıladı. Dünyanın dört bir yanındaki KidZania’larda olduğu gibi KidZania İstanbul’da da coşkuyla organize edilen etkinlikte şanslı 100 milyonuncu ziyaretçi karşılandı.

Eğlenirken öğrenme felsefesiyle faaliyet gösteren Çocuklar Ülkesi, 1 Eylül Cuma günü dünyada 100 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Dünya genelinde 17 ülkede 26 şehri ile büyük bir çocuklar ülkesi olan KidZania’lar, 100 milyonuncu ziyaretçi etkinliğini o günün şanslı ziyaretçileriyle birlikte yaşadı. Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan Kidzania İstanbul da coşkuya ortak oldu. 1 Eylül’de günün ilk şanslı ziyaretçisi tüm dünyada olduğu gibi KidZania İstanbul’da da konfetiler ve Çocuklar Ülkesi’nin en sevilen karakterleri Urbano, Vita, Bache, Chika ve Beebop’un katılımıyla karşılandı.

1 yıllık KidZania giriş kartı ayrıcalığı

Çocuklar Ülkesi, 100 milyonuncu ziyaretçi kutlamasında şanslı aileyi girişte özel bir seremoni ile karşıladı. Kutlamaların şehir meydanında devam ettiği etkinlikte KidZania İstanbul Operasyon ve Satış Direktörü Evren Gökalp tarafından ziyaretçiye plaket ve hediye kiti takdim edildi. Çocuklar Ülkesi’ndeki aktivitelerde özel ayrıcalıklar sağlayan bordo PaZZport ve KidZania hediyelik ürünlerinden oluşan kitin içerisinde; okula dönüş dönemine özel KidZania t-shirtü, suluk, çanta, defter, kalem ve 1 yıllık Çocuklar Ülkesi giriş kartı yer alıyor.