Çocuklar için interaktif eğlence ve eğitim merkezi KidZania İstanbul, deprem bölgesinde yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla özel iki projeye imza attı.

Çocuklara eğlenirken öğrenme ilkesiyle hizmet veren KidZania İstanbul, sosyal sorumluluk bilincinin bir parçası olarak depremden etkilenen çocuklara özel; motor becerilerini, üreticiliklerini geliştirmelerine ve aynı zamanda eğlenmelerine yardımcı olacak önemli bir proje hayata geçirdi. Deprem bölgesinde yaşayan çocukların güçlü ve sağlıklı yetişkinler olmaları için hazırladığı ‘Sınır Eğlence Sınırsız Oyun’ oyun serisinin yanı sıra yine afetzede çocuklara moral ve destek amaçlı Çocuklar Ülkesi’ni ziyaret eden çocuklar ile 500 adet hediye kutusu hazırlama etkinliği düzenledi.

Oyun serisinin, alanında uzman kişiler tarafından tasarlandığını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Sınır Eğlence Sınırsız Oyun projemizde hedefimiz, depremden etkilenen, kaynakların sınırlı olduğu ve eğitim materyallerine erişimin zor olabildiği bölgede faaliyet gösteren eğitimcilerin, deprem bölgesinde çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerinin ve gönüllülerin çalışmalarını kolaylaştıracak bir içerik sunmak. Oyunların yer aldığı bir kitapçık ve eğiticinin eğitimi videosundan oluşan bu sete, web sitemizden erişim sağlanabiliyor. Derlediğimiz oyun serisi ile Kidzania İstanbul olarak, bu bölgelerdeki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi, güçlü ve sağlıklı yetişkinler olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kidzania Global ve Üretici Ebeveyn onaylı oyun serisi ile çocukların motor becerileri ve üreticiliklerini geliştirirken, hayal güçlerini ve problem çözme becerilerine de katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Timur, çocuklara eğlenceli ve ilgi çekici aktiviteler arayan herkesin, güvenilir bir kaynak olma özelliği taşıyan bu oyun serisi kitapçığından faydalanabileceklerini kaydetti.

“Karne hediyesi dostluk paketi”

Ayrıca depremden etkilenen çocuklara moral ve destek amaçlı olarak 8 Haziran Dünya En İyi Arkadaşlar Günü’nde Kidzania İstanbul misafirleri 500 adet hediye kutusu hazırladı. CEO Timur, “Bu birleştirici projemizde, 500 adet hediye kutusunun oluşturulmasına katkıda bulunmak için ziyaretçilerimizi depremzede arkadaşlarına hediye kutusu hazırlama etkinliğinde buluşturduk. Çocuklar Ülkesi’ne gelen misafirlerimizden tamamen gönüllü olarak bu aktiviteye dahil olmak isteyenler kutuların hazırlanmasına destek oldular. Ayrıca, deprem bölgesindeki arkadaşlarına iletilmek üzere kendi yazdıkları mesajları kutuların içine eklediler. Bir kez daha gördük ki çocuklar yaşları ne olursa olsun dünya üzerinde çok önemli ve olumlu bir etkiye sahip. Çocuklar yardımlaşma, takım çalışması, gönüllülük gibi kazanımlar elde ederken dayanışmanın ve iyiliğin sadece maddiyatla bağlantılı olmadığını öğrendi” dedi.

KidZania İstanbul’un iş birliği ortaklarından Superfresh, Adel, Acıbadem hastanesi hediye kutularının bölgeye ulaşmasında; Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından TOG, Sinemasal Topluluğu ve Portakal Gönüllüleri ise dağıtılmasına katkı sundu.

Eğitim ve üreticiliği artıran tatil hediyeleri

KidZania İstanbul’un afetten etkilenen çocuklara yönelik hayata geçirdiği bu projelerde birçok değerli marka bir araya geldi. Çocuklar SuperFresh’in ‘tarladan tabaklara’ yolculuğunun ilk adımı ‘hasatı’ deneyimlerken, Bezelye Yetiştirme Seti ile kendi bitkilerini besleyip büyüterek geleceğin mühendisleri, çiftçileri olma hayalleri desteklenecek, umut ve yenilenme duygusunu hissedecekler. Adel Boya Kalemleri, depremden etkilenen bölgenin genç beyinlerinde üreticiliğe ve sanata ilham verecek. Ayrıca Acıbadem Boya Kitabı, sanat yoluyla kendini ifade etmeleri için hediyelerin arasında olacak.

İyilik ve dayanışmanın fark oluşturacağına inanan Çocuklar Ülkesi, bu projeler ile sadece yardım etmeyi değil aynı zamanda herkese dostluğun ve şefkatin gücünü hatırlatmayı hedefliyor.